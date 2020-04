Miraklet i Istanbul og alle de andre sejre

Spillerkarrieren kom aldrig i gang. Men som fodboldtræner har Rafael Benítez et cv på højde med de allerbedste.

Knap to årtier senere kunne Benítez løfte det største trofæ i klubfodbold, da hans Liverpool-hold vandt en mindeværdig Champions League-finale i Istanbul i 2005.

Hans trofæskab bugner også af sølvtøj fra både Spanien, Italien og England.

Der har i det hele taget sjældent været langt mellem triumferne for Rafael Benítez, siden han første gang satte sig på trænerbænken.

Som Madrid-født, fodboldgal dreng gik en drøm tidligt i opfyldelse, da Benítez som 13-årig kom ind i Real Madrids akademi. Men en knæskade tvang ham tidligt til at stille støvlerne på hylden.

Han trænede efterfølgende ungdoms- og reservehold i samme klub til talrige mesterskaber.

Da han i 1995 forlod den hvidklædte hovedstadsklub, blev han fyret fra sine to næste trænerstillinger. Men så kom der gang i sagerne med to oprykninger på hver side af et års studierejse.

I 2001 gav Valencia som det første store hold ham chancen, og han kvitterede med to spanske mesterskaber og en Uefa Cup i løbet af tre sæsoner.

Resultaterne gjorde indtryk, og Rafael Benítez fik skabt sig et navn som en taktisk effen træner, der ikke var bange for at skifte holdopstilling ofte.

Engelske Liverpool blev hans næste destination, og også her var der succes allerede i første sæson.

Liverpool sled sig med møje og besvær frem til finalen i den prestigefyldte Champions League-turnering og mødte de italienske mestre fra AC Milan.

Efter 45 minutter førte de italienske favoritter 3-0, og resten af kampen lignede en formsag. Men Benítez skiftede ud i pausen og sendte Liverpool ud i en ny opstilling.

Højst overraskende fik det engelske hold scoret tre hurtige mål, og da kampen gik til straffespark, trak Liverpool det længste strå.

Benítez endte med at tilbringe seks år i Liverpool og vinde yderligere tre trofæer.

Efterfølgende har han også vundet pokaler med Inter, Chelsea og Napoli og rykket Newcastle tilbage op i Premier League. Kun et kort ophold som Real Madrid-træner endte uden gevinst.

I sommeren 2019 rykkede han til den kinesiske klub Dalian. Men på grund af coronaepidemien er holdet og Benítez for tiden på fjerde måned på træningsophold i Spanien.

Her må han vente tålmodigt på at genoptage jagten på trofæer.