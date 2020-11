Minkvarianter af coronavirus fundet hos 214 personer

En særlig muteret udgave af coronavirus, der stammer fra mink, er fundet hos 12 personer.

Heraf 11 i Nordjylland og én på Sjælland.

Det var oplysningerne, som regeringen og myndighederne onsdag kunne meddele offentligheden.

Men samlet set er der fundet mange flere tilfælde af muteret coronavirus fra mink hos mennesker.

Fredag oplyser Statens Serum Institut, at der i perioden fra begyndelsen af juni til midten af oktober er fundet minkvarianter af coronavirus hos 214 personer.

Det oplyses i et notat, som instituttet har lagt på dets hjemmeside.

200 personer er smittet med disse varianter i Region Nordjylland, mens 14 andre er smittet uden for Nordjylland.

Der er tale om forskellige varianter, hvor virus er muteret hos mink, og derefter givet videre til mennesker.

Den mest omtalte er den såkaldte cluster 5-variant, der er fundet på fem minkfarme og hos de førnævnte 12 personer.

Seruminstituttet er særlig bekymret for denne udgave, fordi den i laboratorieforsøg har vist sig mindre følsom over for antistoffer.

Det betyder, at arbejdet med en kommende vaccine mod coronavirus kan blive sat over styr, hvis denne udgave breder sig.

Af samme grund er der beordret masseaflivning af mink samt nedlukning af dele af Nordjylland.

Seruminstituttet oplyser, at man har undersøgt virus fra en af de andre minkvarianter, som man kalder cluster 1.

Her fandt man ikke tegn på nedsat følsomhed over for antistoffer.

De andre varianter - cluster 2 til cluster 4 - er også ved at blive undersøgt for følsomhed, oplyser instituttet.

Der vil dog gå uger, før resultatet af disse undersøgelser foreligger, fremgår det.

- Samlet tyder dette på, at smitte med minkvarianter indtil videre primært er et problem i Nordjylland tættere på de inficerede farme, skriver seruminstituttet i notatet.

Statens Serum Institut understreger, at den muterede virus (cluster 5, red.) ikke er farligere end andre virus eller mere smitsom.

- Men hvis den spreder sig i Danmark eller internationalt kan det potentielt have alvorlige konsekvenser for den beskyttende effekt af de kommende vacciner, lyder det.