Minkpelserier med coronasmitte ligger vest for Storebælt

De i alt 200 coronatilfælde, der er fundet på seks minkpelserier, er alle fundet vest for Storebælt. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag.

Tidligere tirsdag oplyste styrelsen, at den var blevet opmærksom på, at i alt 200 medarbejdere på seks forskellige minkpelserier var testet positiv for coronavirus.

To af pelserierne ligger ifølge TV2 i Lemvig og Varde.

Styrelsen kan videre oplyse, at alle de berørte minkpelserier befinder sig i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

De tre regioner dækker hele Jylland og Fyn.

I pressemeddelelsen siger overlæge Charlotte Hjort, der er enhedschef i Tilsyn og Rådgivning Nord:

- For at bryde smittekæderne har Styrelsen for Patientsikkerhed ud over den vanlige smitteopsporing også ydet sundhedsfaglig rådgivning til de seks pelserier, hvor der er konstateret smitte med covid-19 blandt medarbejdere.

Hos Statens Serum Institut har faglig direktør Kåre Mølbak tidligere sagt, at det i forhold til risikoen for at blive smittet med coronavirus er farligere at arbejde i minkbranchen end i sundhedsvæsenet.

Der er i øjeblikket et stort arbejde i gang med at aflive alle landets mink, fordi regeringen har besluttet, at de udgør en for stor sundhedsrisiko.

Minkavlerne må ikke bruge pelsen fra mink, som kommer fra en smittet farm, eller hvis deres farm ligger inden for 7,8 kilometer fra en minkfarm, hvor der er fundet coronavirus. Det er af myndighederne betegnet som en sikkerhedszone.

Derimod er der ifølge Fødevarestyrelsen ikke noget til hinder for at pelse minkene, hvis farmen ligger uden for sikkerhedszonen.

Man må til gengæld gerne bruge et minkpelseri, der ligger inden for zonen. Pelseriet må så kun behandle minkpelse, som kommer fra minkfarme uden for sikkerhedszonen.

Der er fundet smitte på 283 minkfarme i Danmark, og heraf er minkene blevet aflivet på 265. Der er omkring 1150 minkfarme i Danmark.