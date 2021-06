Minkmutation kunne påvirke vacciners effekt

Det betyder, at smittede personer havde højere risiko for at blive smittet igen med en anden coronavariant.

Statens Serum Institut (SSI) har lavet en undersøgelse af mutationen, der blev opdaget i Danmark i efteråret 2020.

Her konkluderer SSI, at coronavarianten gav "en vis signifikant øget grad af antistof-resistens", blandt en del af dem der havde været smittet med coronavirus.

Det skyldes kombinationen af de mutationer, som cluster 5-varianten havde.

Studiet har ikke undersøgt vaccineantistoffer. Men derimod beskyttende antistoffer hos personer, der er kommet sig efter tidligere infektion med cluster 5. Altså risikoen for reinfektion.

Resultaterne kan dog tyde på, at resistens mod antistoffer kunne nedsætte vacciners effekt hos cluster 5-smittede.

Det siger Tyra Grove Krause, der er konstitueret faglig direktør i SSI.

- Man har taget blodprøver fra personer, der er kommet sig efter covid-19-infektion med cluster 5, og kigget på, hvor godt antistoffer kunne neutralisere det her virus.

- Der kan man se, at cluster 5 er mere resistent over for de her antistoffer end de andre virusvarianter, der var i omløb på det tidspunkt. Så på den baggrund kan man sige, at det giver bekymring for, om det samme kunne være gældende for vaccineantistoffer, siger hun.

Frygten for, hvad varianten kunne betyde for den senere vaccineudrulning, fik regeringen til at beslutte, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

Minkvarianten var dog ikke mere smitsom end andre varianter, der er kommet til siden. Derfor udgjorde den ikke en så stor fare, som Delta-varianten eksempelvis gør i dag.

Det siger Kasper Karmark Iversen, der er professor og overlæge ved Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital.

Men der var grund til bekymring i efteråret, siger han.

- Det var ikke en meget farlig variant. Men at man har en stor pool af dyr, der går og smitter hinanden helt vildt, er farligt. En ting er, at der kom den her cluster 5-variant, men hvad der ellers kunne have været dannet, hvis man havde fortsat, kunne potentielt have været rigtig farligt.

- Det kunne være gået mere galt. Og potentielt kunne vi have fået nogle meget farlige og aggressive varianter. Men det ved vi selvfølgelig ikke. Risikoen er der dog, siger han.

SSI anbefaler, at coronatilfælde blandt dyr - og især flokke af produktionsdyr - bliver overvåget, kontrolleret og begrænset.

De bør nøje overvåges gennem sekventering af positive coronaprøver, så eventuelle nye bekymrende virusvarianter kan blive undersøgt.

Her er det blandt andet vigtigt at se på, om nye varianter spreder sig nemmere, gør smittede mere syge, eller om de giver en øget resistens over for antistoffer ligesom cluster 5.

Mutationerne blev fundet blandt dyr på danske minkfarme, og netop de dyr er særligt modtagelige over for coronasmitte, lyder det i studiet.

Resultaterne i studiet er blevet fagfællebedømt og publiceret i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Microbiology.