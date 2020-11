Værst tænkelige situation er, at en nye pandemi udspringer i den coronamutationen i mink i Nordjylland, siger Statens Serum Institut (SSI). En lektor i epidemiologi mener, at mutationen kan kæmpes ned på en måned med de rigtige tiltag.

Minkmutation i Nordjylland kan være væk på en måned

Blandt mink og mennesker i Nordjylland er en ny mutation af covid-19 ved at sprede sig.

Faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak har udtalt, at den værst tænkelige situation er, at en ny pandemi af virusmutationen vil udspringe fra Danmark.

Men den nye mutation af coronavirus kan overstås på en måned med de rigtige tiltag.

Det anslår Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitetscenter (RUC).

- Der er rimelige store chancer for at få nedkæmpet den. Jeg må så sige, at jeg tror, det kommer til at tage noget tid.

- Det kan godt komme til at tage nogle virusgenerationer. Jeg har ikke prøvet at regne på det, men det kommer til at tage en måned eller deromkring, siger han.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi på Københavns Universitet, har torsdag foreslået, at hele området nord for Limfjorden bliver isoleret.

Og det er der egentlig god fidus i, mener Viggo Andreasen, omend der skal mere end bare en isolation af området til.

Ifølge ham minder situationen i Nordjylland om, dengang pandemien kom til Danmark, hvor myndighederne forsøgte at bekæmpe covid-19 ved at hjælp af smitteopsporing og inddæmning.

- Dengang lykkedes det ikke, men det gælder simpelthen om at finde hver eneste smittetilfælde.

- Der skal en meget aktiv smitteopsporing af, hvem har de her smittede personer overhovedet været i nærheden af, siger Viggo Andreasen.

I syv kommuner, hvor der er konstateret udbredt smitte på minkfarme, kommer der restriktioner om, at borgerne så vidt muligt skal holde sig inden for kommunegrænserne.

Det siger Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade (V), til Nordjyske efter et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Regeringen meldte onsdag ud, at alle danske minkbesætninger skal slås ned. Desuden løftede regeringen sløret for, at der ville komme yderligere restriktioner for syv nordjyske kommuner.

Hvad de præcist består i, er ikke meldt officielt ud endnu.

Der er tale om kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø.