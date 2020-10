Minkavlere opfordres til at hjælpe til med masseaflivning

Det skaber pres på ressourcerne hos Fødevarestyrelsen, at omkring 2,5 millioner mink skal aflives på grund af coronavirus.

Der er konstateret coronasmitte på 89 minkfarme, men også besætningerne på farme omkring de smittede farme skal aflives af et forsigtighedsprincip.

I alt skal dyrene på omkring 200 minkfarme aflives, fortæller Flemming Kure Marker, der er veterinærchef i VeterinærNord i Fødevarestyrelsen. Det svarer ifølge styrelsen til omkring hver sjette af i alt 1137 minkfarme i Danmark.

- Det kommer til at tage flere uger - og også op til måneder - som det er lige nu, siger han.

Minkene på fem farme med smitte ventes at være aflivet ved udgangen af ugen, mens aflivningen onsdag er i gang på 20-25 farme uden smitte.

Styrelsen opfordrer nu minkavlerne til at hjælpe til for at få skruet op for hastigheden.

- Vi har brug for deres kendskab til dyrene og viden om minkfarmen, og vi er interesserede i et tæt og godt samarbejde, lyder det fra veterinærchefen.

Han fortæller, at man forsøger at samle alt tilgængeligt materiel og mandskab.

- Men en væsentlig faktor er at få assistance fra dem, der kender allermest til det - avlerne og dem, der arbejder på farmene, siger Flemming Kure Marker.

På farme med smitte kan avlerne hjælpe styrelsen med aflivningen, mens de på farme uden smitte selv kan stå for det under tilsyn fra styrelsen.

Danske Minkavlere synes, at aflivningen går for langsomt.

Foreningen så derfor gerne, at også minkavlerne på farme med coronasmitte selv fik lov til at stå for aflivningen af deres dyr.

- Det sikrer en hurtig og professionel proces, fordi minkavlerne er vant til opgaven og hvert år i forbindelse med pelsning kan aflive op imod 15-17 millioner mink på kun få uger, siger formand Tage Pedersen i en kommentar.

Indtil videre har cirka 20 ejere af minkfarme uden coronasmitte været i gang med at aflive dyrene selv.

Minkejere og medarbejdere, som deltager i arbejdet, aflønnes med 300 kroner i timen.