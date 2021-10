Minkavlere kan kigge langt efter erstatning

For knap et år siden fik alle landets minkavlere besked på, at de skulle aflive alle deres dyr for at undgå at sprede smitte med muteret coronavirus.

Indtil videre er kun 1,9 milliarder kroner af de 20 milliarder blevet udbetalt. Efter planen skal erstatningerne til avlerne være færdigbehandlet i løbet af tre år.

Men flere fagfolk vurderer, at det kan komme til at tage endnu længere tid, end Fødevareministeriet har skønnet. Det skriver DR.

Ifølge Anette Kusk, advokat og partner i Dahl Law, kommer arbejdet med sagerne afgjort til at trække ud.

- Det bliver yderst presset og virker urealistisk at nå sagerne inden for tre år. Man kan ikke bare lave én model og så rulle den ud på alle andre farme.

- Der vil være individuelle forhold på hver enkelt farm, som der skal tages stilling til. Også selv om man har lavet nogle prøvesager først, siger hun til DR.

Anette Kusk kalder tidsplanen for "urealistisk", fordi der ifølge hende kun er omkring 50 advokater, der har erfaring med denne type sager og derfor ikke har tid nok i kalenderen.

Det er professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh enig i. Han påpeger, at alt skal flaske sig, hvis tidsplanen på tre år skal holde.

- Man kan være bekymret for, om det tager for lang tid at komme i gang. Er der virkelig advokater nok, der afser tid til det. Er der nogle kompleksiteter, man ikke har taget højde for, siger han til DR.

De 1,9 milliarder kroner, Fødevarestyrelsen har udbetalt til erhvervet, er blandt andet vederlag for aflivning af mink og tempobonus.

Der er endnu ikke kommet gang i udbetalingen af selve nedlukningserstatningen.

Det skyldes, at hver avler skal have deres sag vurderet i en taksationskommission for at komme frem til, hvor meget de skal have i erstatning.

I et skriftligt citat siger fødevareminister Rasmus Prehn (S), at han stadig forventer, at sagerne er behandlet inden for tre år. Men at det er en stor opgave, der tager tid.

- Mine embedsfolk siger til mig, at de forventer, at arbejdet vil tage cirka tre år, før alle minkavlere har fået en afgørelse fra erstatnings- og taksationskommissionerne og udbetalt deres fulde erstatning, lyder det.

Rasmus Prehn så gerne, at det skal gå endnu hurtigere. Derfor er han klar til at se på "rammerne for kommissionerne, så det går hurtigere med at afvikle sagerne, hvis der bliver behov for det".

Torsdag begynder minkkommissionen, der skal afdække forløbet, sine afhøringer.