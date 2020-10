Minkavlere: En million døde dyr gør ondt - men er det rigtige

Menneskers sundhed er det vigtigste, siger Danske Minkavlere om beslutning om at aflive mink på 100 farme.

De danske minkavlere bakker op om regeringens beslutning om at aflive dyrene i op mod 100 minkbesætninger på grund af coronasmitte, selv om det gør ondt på de berørte avlere.

Sådan lyder det fra Tage Pedersen, der er formand for Danske Minkavlere.

- Det er en voldsom beslutning, som lige skal synke ind hos os allesammen. Det er et langt større omfang, end vi havde forventet.

- Men vi bakker selvfølgelig fuldt op om det, når regeringen og myndighederne gør det. Det er der fuld forståelse for, siger han.

Regeringen har besluttet at aflive dyr i op mod 100 minkbesætninger, efter at der er registreret smitte i 41 besætninger i Nordjylland og på Læsø.

Minkfarme i en radius af otte kilometer fra smittede farme skal have aflivet deres mink - også selv om der ikke er fundet smitte.

Tage Pedersen fortæller, at de seneste uger har været hårde for de avlere, som har været ramt af coronavirus.

- De, jeg har talt med, er dybt berørte af, at de har haft sygdom på deres minkfarme. De fleste har også selv været syge af corona - så det har været en svær situation - også fordi der har været usikkerhed i forhold til det økonomiske, siger Tage Pedersen.

De berørte minkavlere vil blive kompenseret for, at deres dyr skal aflives.

Den præcise ordning er ikke på plads, men Tage Pedersen forventer, at der vil være gode muligheder for de berørte avlere til at fortsætte deres produktionen i fremtiden.

- Det her burde forhåbentlig ikke påvirke fremtiden, hvis de får en kompensation, som gør, at de er stillet som os, der ikke har sygdommen, siger Tage Pedersen.

Der er ifølge Danske Minkavlere 942 minkfarme i Danmark. Dermed er det mere end hver tiende, som skal aflive samtlige mink.