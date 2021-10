Minkaflivning udløste sms-krig mellem ministerier

Herunder at man i Statsministeriet ønskede, at fødevareminister Mogens Jensen (S) tog ansvaret for, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink i Danmark sidste år.

Minkkommissionen fik torsdag et indblik i, hvordan det så ud bag kulissen hos nogle af embedsværkets topembedsmænd i dagene efter, at regeringen havde meddelt, at alle mink skulle aflives.

Fem dage efter beslutningen er blevet annonceret, 9. november 2020, sender Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, en række sms'er til departementschefen i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, Henrik Studsgaard.

- Hvornår kommunikerer I og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte, spørger Barbara Bertelsen i en sms med en smiley, der blinker.

- Jeres ministers eneste chance for at vende denne er imidlertid at tage den oprigtigt og helhjertet på sig, skriver hun kort efter.

- Enhver rest af hidtidige transparente forsøg på at kaste den videre på andre - herunder regeringen bredt og dermed stm (statsministeren, red.) - kommer jo til at ramme ham selv endnu hårdere.

Siden anklager hun Miljø- og Fødevareministeriet for ikke at tage sin del af ansvaret.

- I har gemt jer i "regeringen" og ikke erkendt egen fejl i processen. Meget lidt overbevisende det her, skriver hun.

I sms'er over hele aftenen 9. november giver Barbara Bertelsen udtryk for, at miljø- og fødevareminister Mogens Jensen i højere grad burde tage ansvaret for beslutningen - og den manglende hjemmel.

- Men i offentlighed vigtigt at erkende, at det er en fejl, som man beklager - ikke kun brevet, men hele rodet om hjemmel, skriver hun.

Hun henviser til, at det ikke kun er ordvalget i et brev til minkavlerne, hvor der står, at de skal aflive, selv om der ikke er lovgrund for at kræve dette. "Rodet om hjemmel" henviser tilsyneladende til den manglende lovhjemmel.

Mogens Jensens udmeldinger i løbet af aftenen 9. november tilfredsstiller tydeligvis ikke Barbara Bertelsen.

Efter de første sms'er til Miljø- og Fødevareministeriets departementschef vender Barbara Bertelsen og et par nøglemedarbejdere i Statsministeriet, hvordan sagen skal håndteres.

Her skriver Barbara Bertelsen senere på aftenen, at "øvelsen bliver at holde Mogens Jensen i udstrakt arm".

Klokken 23.21 skriver Bertelsen til Henrik Studsgaard:

- Vil du ringe med det samme - haster!

Og ikke lang tid efter:

- Det er meget, meget skidt det her. Ægte tillidsbrud.

Efter endnu en anmodning om, at Miljø- og Fødevareministeriet tog ansvaret på sig, slutter Statsministeriets departementschef sms-udvekslingen med Henrik Studsgaard med:

- Forfængelighed er en dødssynd, skriver hun med en smiley, der blinker.

- Sov godt!

Henrik Studsgaards svar lyder:

- I lige måde og tak for hjælpen.

Mogens Jensen trak sig som miljø- og fødevareminister 18. november sidste år.