Præsentationen af et klimaudspil for landbruget blev udskudt af regeringen sidste år, da minksagen begyndte at rulle. Nu vil fødevareminister Rasmus Prehn (S) i stedet invitere til dialog og konferencer. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mink forsinker klimaplan for landbruget

Støttepartierne raser over, at et færdigt klimaudspil for landbruget ikke lægges frem af regeringen. Ny fødevareminister vil i stedet "i dialog" med erhvervet.

Danmark - 01. februar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Efter minkballaden er regeringen blevet så nervøs for at tirre landbruget, at et ellers færdigt klimaudspil for erhvervet vil blive liggende i fødevareminister Rasmus Prehns (S) skuffe. Det lader Rasmus Prehn forstå i Avisen Danmark. Avisen har spurgt, om minksagen spiller ind i beslutningen om ikke at præsentere udspillet fra 2020, fordi forløbet kan have skabt vrede i landbruget.

