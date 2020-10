Mink aflives med gas i kasser og ender som energi og gødning

Ikke desto mindre skal der nu aflives op mod en million mink i Nordjylland, efter at der er fundet coronasmitte på 41 farme. I håb om at komme smitten til livs, har myndighederne besluttet at slå besætningen ned på op mod 100 farme.

Det er ikke en rar opgave at aflive mink - hverken for ejerne eller dem, der står for aflivningen.

Aflivningen sker i kasser, hvor minkene bliver gasset med kuldioxid, fortæller Hanne Larsen.

- Når de er døde, oversprøjtes de med desinfektion, puttes i containere og fragtes til destruktion. Og så kan vi tage videre til den næste, siger Hanne Larsen. Hun understreger, at det tilrettelægges ud fra hensyn til dyrevelfærd.

Når minkene er blevet gasset, transporteres de til et destruktionsanlæg. Her bliver de typisk forarbejdet og kogt. Krop og fedt bliver omdannet til energi og gødning.

Arbejdet med at aflive de mange mink er dog ikke færdigt lige med det første. Det kan godt tage en til to måneder, før alle er aflivet.

Det vurderer Flemming Marker, der er chef for VeterinærNord, som dækker Nordjylland, hvor de berørte minkfarme ligger.

- Det er en meget stor og alvorlig opgave, der kræver meget planlægning og koordinering med Beredskabsstyrelsen, politiet og destruktionsanlægget.

- Det tager lang tid - i hvert fald en del uger, før vi er igennem alle farmene, siger han.

Arbejdet med at aflive minkene involverer meget materiel og værnemidler for at sikre, at smitten bliver slået effektivt ned og ikke kan brede sig igen.

Beredskabsstyrelsen opsætter blandt andet badesluser og renseplader til biler for at sikre, at smitten ikke kommer med ud igen. Politiet skal være med til at sikre god ro og orden.

Mink bruges primært til at producere pels. Men også pelsen fra minkene bliver destrueret, fortæller Flemming Marker.

Ifølge Danske Minkavlere er der 942 minkfarme i Danmark. Besætningerne har forskellig størrelse. Men det er mere end hver tiende farm, som skal aflive samtlige deres mink.