Ministre vil granske regler efter sag om barnekøb

Efter sagen om et ægtepars køb af en nyfødt polsk dreng for 750 euro vil to ministre nu se på, om der er behov for at stramme op på reglerne.

- Det er dybt forkasteligt at gøre børn til en handelsvare, siger Mai Mercado i en skriftlig kommentar.

- Jeg vil nu tage kontakt til justitsministeren, så vi i fællesskab kan kigge på reglerne, siger ministeren.

Parret blev onsdag idømt 20 dages betinget fængsel samt 40 timers samfundstjeneste ved Retten i Sønderborg.

De blev dømt for at afgive falske oplysninger til det offentlige om den nyfødte dreng. Men parret blev frifundet for at have overtrådt adoptionsloven.

Forud for købet af barnet havde parret annonceret på internettet efter en mor, der ikke kunne tage vare på sit barn.

En polsk kvinde svarede på annoncen og forlangte først 100.000 kroner for barnet. Barnet blev senere handlet for 750 euro, svarende til cirka 5500 kroner.

Det danske par hentede barnet i Polen, da det var to dage gammelt.

Den polske mor tilstod efterfølgende over for de polske myndigheder, at hun havde solgt barnet til det danske par.

Det fik sagen til at rulle hos Syd- og Sønderjyllands Politi, da parret dengang var bosiddende i Tønder.

Drengen er nu tre år gammel og bor fortsat hos det danske par, der siden er flyttet til Nordjylland.

Bopælskommunen fører tilsyn med barnets udvikling, og en psykolog har konkluderet, at barnet trives og har det godt.

Sagen har vakt opsigt på Christiansborg, hvor flere partier vil have reglerne gået efter i sømmene.

Venstres socialordfører, Carl Holst, er enig med ministeren i, at sagen kalder på en afklaring af reglerne.

- Jeg kan ikke afgøre, om der er behov for at ændre reglerne, eller om reglerne er okay, men nogen har brudt dem. Det skal afklares, for det, der er sket, er helt uacceptabelt, siger Carl Holst.

- Vi har et adoptionssystem, hvor der gælder nogle regler. Vi skal ikke have et parallelsystem, hvor man på egen hånd kan rejse rundt i verden og finde folk, der giver samtykke til, at man sælger sit barn, siger Carl Holst.

Også organisationen Adoption og Samfund har taget afstand til parrets private adoption uden om adoptionsbureauerne.

- Vi tager afstand fra det, som parret har gjort. Hvis man ønsker at adoptere, skal man selvfølgelig gå systemets vej og godkendes af de danske myndigheder, sagde 2. næstformand Ina Dygaard, Adoption og Samfund, efter dommen til Ritzau.

Parret har modtaget dommen, mens anklagemyndigheden har to uger til at vurdere, om man vil anke den til landsretten.