Ministre lover bod og bedring efter døde dyr i Mols Bjerge

Både miljøminister Lea Wermelin (S) og fødevareminister Rasmus Prehn (S) understreger på et samråd onsdag, at staten skal passe på de dyr, den sætter ud for at pleje naturen i nationalparker.

- Jeg vil ikke acceptere, at der bliver gået på kompromis med dyrevelfærd. Og det er helt uacceptabelt, hvad der er sket. Naturstyrelsen vil nu lave en række tiltag, der skal karakteriseres ved større systematik for at sikre dyrevelfærd, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn, bakkede helt op om den udmelding.

- Dyrevelfærd har høj prioritet for mig og regeringen. Alle dyr skal behandles ordenligt. Naturpleje må ikke betyde, at dyr sulter eller lider.

- Jeg vil gerne slå helt fast, at alle dyr skal behandles forsvarligt. Om de er ejet af staten eller privat, siger han.

De statsejede køer i Mols Bjerge er sat ud som del af naturpleje. Ideen er, at køerne skal fodres så lidt som muligt, så de kan spise af naturen. Vinteren 2020/21 var dog så hård, at dyrene havde svært ved at finde føde nok.

Det førte til, at flere køer døde af sult, mens andre spiste giftige bær og bark.

Oven på sagen er Naturstyrelsen, der har ansvaret for dyrene, blevet sigtet af politiet for at overtræde dyrevelfærdsloven.

Ministrene opremser en stribe tiltag fra Naturstyrelsen, der skal sikre, at det ikke sker igen. Blandt andet mere overvågning, kontrolbesøg og andet.

På samrådet blive der spurgt ind til, hvordan det kan undgås i fremtiden. Ikke mindst på grund af planerne om, at der skal skabes 15 nye, store nationalparker, hvor der også skal gå dyr.

- I forbindelse med oprettelse af naturparker skal vi have lavet nogle rammer, så der er beskyttelse af dyrene, og vi sikrer dyrevelfærden.

- Der kan være behov for ny teknologi som droner, varmekameraer eller andet, siger Rasmus Prehn.