Ministre fik tilbudt kviktest mens plejepersonale måtte vente

Mens Sundhedsministeriet droppede planer om at lave to ugentlige lyntest for coronavirus af plejehjemspersonale på grund af manglende testkapacitet, indførte ministeriet samtidig lyntest for ministre og deres nære medarbejdere.

Det skriver DR Nyheder, der har fået aktindsigt i sagen. Den viser, at blandt andre departementschefer, ministersekretærer, ministerchauffører, særlige rådgivere og pressechefer kunne få lyntest fra 7. januar, hvor smitten var høj.

Det foregik konkret ved, at en lyntestbil fra Falck to gange om ugen kørte ud til ministerierne, hvor medarbejderne altså hurtigt fik svar på deres test.

Plejehjemspersonalet blev i stedet henvist til at fortsætte med en ugentlig PCR-test, hvor svaret typisk kommer en dag efter. Først fra 1. februar fik lyntest af plejehjemspersonale topprioritet, skriver DR Nyheder.

Venstre er kritisk over for prioriteringen.

- Det bizarre her er jo, at man efterfølgende har meldt ud, at grunden til at bilerne ikke kørte ud til plejehjemmene, var, at man ikke havde kapaciteten til det, og her kan vi så konstatere, at man jo har kapaciteten til at køre ud til ministerierne, siger ældreordfører Jane Heitmann (V) til DR Nyheder.

Hun oplyser til Ritzau, at Venstre vil indkalde statsminister Mette Frederiksen (S) i samråd om sagen.

Hos regeringens støtteparti Enhedslisten mener gruppeformand og coronaordfører Peder Hvelplund at timingen er uheldig.

Også selv om de mobile lyntest, der blev brugt til at teste ministre og personale, ikke kunne have dækket test på alle plejecentre.

- Rent praktisk har det måske ikke haft den store betydning, men det er klart, at symbolsk har det haft en stor betydning, at man aflyser det hos dem, hvor det betyder allermest, og så gør man det selv i ministeriet, siger Peder Hvelplund til DR Nyheder.