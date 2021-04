Ministre afviser kendskab til planer om udsmugling af Syrien-børn

Det oplyser begge fredag ved et samråd i Folketingets Udenrigsudvalg, som Enhedslisten har indkaldt til.

- Jeg har hverken set, modtaget eller på anden måde været bekendt med, inden Ekstra Bladets artikel, at Islamisk Stat, som påstået i artiklen, skulle have udset sig 350 udenlandske børn i lejrene til udsmugling, optræning i terror, eller at IS skulle have udsmuglet 30 børn fra lejrene i Syrien med henblik på at optræne dem til terror i deres hjemlande.

- Jeg kan også sige klart, at jeg har ikke modtaget oplysninger om, at IS har udsmuglet eller har forsøgt at udsmugle danske børn fra lejrene, siger Jeppe Kofod.

Samme vurdering kommer fra Trine Bramsen.

- Jeg vil lige som udenrigsministeren slå fast, at jeg hverken har set, modtaget eller på anden måde været bekendt med de oplysninger om børnene i Syrien, før de kunne læses i Ekstra Bladet 13. marts 2021, siger hun.

Retsordfører Rosa Lund (EL) har udtalt ved flere lejligheder, at hendes partis tillid til udenrigsministeren kan ligge på et meget lille sted.

Også De Radikale har været meget kritiske over for Jeppe Kofods ageren i sagen.

Før ministrenes svar har Rosa Lund angivet kernen til indkaldelsen til samrådet.

- Kendte eller kendte ministrene ikke til de her oplysninger? Det er meget afgørende for hele håndteringen af denne sag, om både udenrigsministeren og forsvarsministeren kendte de her oplysninger og ikke lagde dem frem for Folketinget.

- Hvis det er tilfældet, vil jeg gerne vide, hvorfor ministrene ikke syntes, det var en relevant oplysning at have for Folketinget.

- Hvis ministrene ikke har vidst det, så står vi med et helt nyt problem.

- Nemlig hvem i ministerierne synes ikke, det er relevante oplysninger at give hverken til ministrene eller Folketinget. Det er sagens kerne, det er det, vi gerne vil have svar på.