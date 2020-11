Siden regeringen i sidste uge sagde, at der ikke skal avles, men aflives mink, har modgang avlet modgang for fødevareminister Mogens Jensen (S), der tilsyneladende ikke kan sætte foden rigtigt i sagen om ulovlig aflivning af mink.

Ministers minkforklaring vækker tvivl

At kræve alle mink aflivet var ulovligt, men minister hævder, det var en opfordring. To professorer tvivler og peger på andre huller i regeringens udlægning.

Han kaldte det i et samråd onsdag en "opfordring", når myndighederne meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives - også de raske.

