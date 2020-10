Ministerium undlod at reagere på advarsler om svigt på kostskole

Allerede sidste år advarede souschefen i Socialtilsyn Hovedstaden Børne- og Undervisningsministeriet om, at forholdene på Havregården Kostskole i Gilleje var stærkt kritisable.

Men advarslen om, at børn blev svigtet, og at mange elever havde massivt fravær, var ikke nok til at ministeriet omgående fik startet et tilsyn med kostskolen.