Ministerium til strandede folk: Vi får jer ud af junglen

Et særfly lander efter planen fredag morgen i Danmark efter at have hentet et hold strandede danskere fra Peru.

De behøver dog ikke være bekymrede, fordi de kommer hjem på et senere tidspunkt, pointerer Erik Brøgger på et pressemøde torsdag eftermiddag.

- Vi slipper jer ikke, vi skal nok arbejde for løsninger til jer, der sidder ude i junglen i Amazonas og andre steder. I skal nok komme hjem, siger han.

Torsdag eftermiddag står omkring 1800 registreret i Udenrigsministeriets krisedatabase.

- De har eksplicit bedt os om hjælp til at komme ud fra det sted i verden, de sidder fast, siger Erik Brøgger.

Han fremhæver på pressemødet særligt fire lande, hvor borgere ifølge Udenrigsministeriet bør skynde sig hjem fra, hvis de ikke vil risikere at strande.

Foruden Peru er der tale om Brasilien, New Zealand og Mali.

Mens ministeriet frygter, at al flytrafik meget snart lukker i Brasilien, er der i New Zealand åbnet for, at turister kan rejse ud af landet via lufthavnen i Auckland.

Og personer, der er strandet i Mali, får en særlig mulighed for hjemrejse.

Forsvaret rejser til landet, fordi det skal bytte personale, og der er ekstra kapacitet på flyet hjem.

- Cirka 50 europæere kan komme ud med flyet. Det flyver lørdag, siger Erik Brøgger.

Han oplyser ikke på pressemødet, om der er danskere strandet i Mali, og hvor mange der i givet fald er.

Udenrigsministeriet udsendte tirsdag morgen en opgørelse, og der fremgår Mali ikke over de til lande, hvor der er flest danskere strandet.

Det vil sige, at færre end 37 personer fra Danmark i så fald ønsker hjælp til at komme hjem fra det vestafrikanske land.

Hvis man ser bort fra Peru, hvor en del i øjeblikket hentes hjem fra, er der ifølge opgørelsen flest strandede i Indien, Pakistan og New Zealand.