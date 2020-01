Ministerium overhørte kritik af lange dyretransporter

Konsekvensen af den mangelfulde kontrol fra Miljø- og Fødevareministeriet har betydet en unødig stor risiko for, at grisene kommer til skade eller er påført lidelser under transporten, hedder det i Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen.

Eksempelvis er transportører, som gentagne gange har overtrådt reglerne, ikke blevet sanktioneret effektivt, lyder kritikken.

Statsrevisorerne hæfter sig især ved, at stikprøvekontrollerne slet ikke fulgte med, da antallet af transporterede grise eksploderede.

Det skete på trods af, at ministeriets interne revisionsenhed i 2011 og Fødevarestyrelsen igen i 2016 påpegede problemet.

Dyrenes Beskyttelse har gentagne gange skarpt kritiseret de lange transporter og den svigtende kontrol.

- Det er rystende, at den offentlige myndighed, der har ansvar for dyrevelfærden, i mindst ti år har svigtet sine forpligtelser og bragt sagesløse dyr i fare for skader og lidelse, siger Britta Riis.

Hun er direktør for Dyrenes Beskyttelse og præsident for den internationale sammenslutning af 70 dyrevelfærdsorganisationer, Eurogroup for Animals.

Hun peger på, at over 60 millioner grise i den undersøgte periode er blevet læsset på lastbiler i Danmark og kørt ud i verden uden styr på, om de har haft ordentlige forhold.

Undersøgelsen blev sat i gang af Statsrevisorerne efter afsløringer fra Dyrenes Beskyttelse af manglende kontrol.

I december 2018 blev der som konsekvens indgået en politisk aftale om en midlertidig kontrolindsats. Evalueringen af den ligger nu på fødevareminister Mogens Jensens (S) bord.

- Aftalen var god for at få slukket de værste ildebrande. Men problemerne er meget omfattende, og der er stadig mange løse ender, som den gamle aftale ikke fik løst, siger Britta Riis.

Fødevareministeren har varslet et nyt kontrolkoncept for dyretransporter til sommer.

- Vi har nu en ny minister på området, og jeg har store forventninger til, at han kan levere et nyt kontrolsystem, der kommer til at sikre den smule dyrevelfærd, der trods alt skal være på lastbilerne, uden kompromisser, siger Britta Riis.