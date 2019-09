Ministerium opdager risiko for fejl i sager om indrejseforbud

Der er risiko for, at udlændinge ved en fejl kan være blevet straffet for ulovlig indrejse i Danmark.

Det er med henblik på at finde ud af, om der er sager, som skal genoptages.

I 2018 blev der lavet en ændring af udlændingeloven for at få den til at stemme overens med det såkaldte udsendelsesdirektiv om udsendelse af tredjelands-statsborgere.

Og det er altså i kølvandet på den ændring, at der kan være sket fejl.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at man i 2018 har overset den her mangel, men jeg er glad for, at vi nu har opdaget den. Nu pågår der et arbejde med at få afdækket konsekvenserne af sagen, siger Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.

Et indrejseforbud gælder først, når man er rejst ud af EU. Men i nogle sager er en borger fra et tredjeland rejst ud af Danmark, dog ikke ud af EU, og så tilbage til Danmark igen.

Dermed kan borgeren være uretmæssigt straffet, fordi der har været tvivl om, hvorvidt det var tilstrækkeligt at rejse ud af Danmark eller ud af EU.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor mange - og om overhovedet nogen - borgere fra tredjelande er blevet straffet uretmæssigt for at overtræde indrejseforbuddet, oplyser ministeriet.

Det er ligeledes uvist, hvor mange sager der skal gennemgås.