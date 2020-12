Ministerium og politi diskuterede minksag på ledelsesniveau

Det var på ledelsesniveau, at Rigspolitiet og Justitsministeriet 5. november over telefonen drøftede den aflivning af mink, som foregik i dagene kort efter.

- Men jeg kan godt sige, at det var på ledelsesniveau, siger han på samrådet.

Telefonmødet fandt sted dagen før, at Rigspolitiet lavede de såkaldte actioncards, som blev brugt til samtaler med minkavlere.

Af dem fremgik det fejlagtigt, at der var krav om, at alle minkavlere skulle aflive deres mink.

Rigspolitiet har siden fortalt, at det var blevet oplyst om, at der ikke var hjemmel i loven til et sådant krav. Det var dog Rigspolitiets opfattelse, at en lovhjemmel var nært forestående.

Nick Hækkerup har afvist, at Justitsministeriet har givet Rigspolitiet en opfattelse af, at man kunne fremsætte kravet på forventet efterbevilling.

Men hidtil har det ikke stået klart, hvad der blev sagt under samtalen 5. november. Onsdag kan Nick Hækkerup oplyse, at der ikke er noget telefonnotat fra samtalen hverken hos Rigspolitiet eller Justitsministeriet.

Det bliver stærkt kritiseret, at der ikke er lavet et notat om en samtale om et så vigtigt emne - at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

Folketingets partier efterspørger klare svar på, hvem der har lavet de actioncards, der insinuerede, at der var et krav om aflivning, selv om der ikke var lov på plads om at stille det krav.

Nick Hækkerup siger igen og igen, at han ikke vil komme det nærmere. Men at forløbet var, at Fødevarestyrelsen henvender sig til den Nationale Operative Stab (Nost) og beder om hjælp til at ringe rundt. Det siger Nost - med blandt andet politiet - ja til.

I den forbindelse bliver der lavet et actioncard. En ifølge justitsministeren praktisk opgave, som hverken departementet eller de øverste dele af politiet har været med til.

- Når der bliver efterlyst navnet på enkeltpersoner, hvad er så i virkeligheden interessen i det?

- Hvis jeg sagde, at det var kriminalkommissær et-eller-andet, skal vedkommende så fyres? Flyttes? Degraderes?

- Folketinget skal jo ikke træffe ansættelsesretlige konsekvenser i politiet, siger ministeren.