Ministerium mørklagde kritik af udflytning

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) i sidste uge præsenterede danskerne for regeringens anden udflytningsrunde, understregede de, at man skulle tage ved lære af erfaringerne fra den første runde.

Blandt andet ved hjælp af en rapport om erfaringerne, som Finansministeriet havde lavet. Men rapporten nævner ikke det økonomiske kaos, som fulgte i flere af de udflyttede styrelser, med et eneste ord.

Og det på trods af, at flere af styrelserne i klare vendinger har opfordret Finansministeriet til at få styr på økonomien inden en ny udflytningsrunde, skriver Politiken.

Finansministeriet har også mørklagt kritikken i en aktindsigt til Politiken, hvor den er streget over med sort. Politiken er dog kommet i besiddelse af samme dokumenter uden overstregninger.

Her lyder det for eksempel fra Landbrugsstyrelsen, som er flyttet til Augustenborg på Als:

- Mest mulig klarhed over tid og økonomi i forbindelse med udmeldingen kan bidrage til at skabe en lille smule ro og bedre mulighed for at styre projektet.

- Der skal afsættes tilstrækkeligt med økonomi til tidlig dobbeltbemanding - behovet herfor må ikke undervurderes.

Professor i statskundskab Thomas Bredgaard, der er leder af Forskningscenter for Evaluering på Aalborg Universitet, undrer sig over, at Finansministeriet ikke har taget kritikken med i erfaringsopsamlingen.

- Regeringen kan selvfølgelig have en interesse i at feje det lidt ind under gulvtæppet. Især når de står med en ny stor udflytning, som kan risikere at blive en ganske bekostelig affære, siger han til Politiken.

Kritikken kommer også fra ATP, som flere steder i landet har overtaget opgaven med at udbetale folkepension og boligstøtte.

ATP understreger, at økonomien er nødvendig for at "opretholde sikker drift i udflytningsperioden".

Rådet for Socialt Udsatte, som er flyttet til Rønne, efterlyser desuden "varig kompensation for tab i effektivitet", skriver Politiken.