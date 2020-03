Ministerium kommer danskere i Tunesien til undsætning med fly

Danskere fanget i Tunesien får mulighed for at flyve til Holland fredag. Men der er ingen garanti for plads.

Udenrigsministeriet har tidligere meldt ud, at omtrent 100 danskere torsdag er på vej hjem fra Marokko, og nu er der også hjælp på vej til danskere i et andet nordafrikansk land, Tunesien.

Passagerlufttrafikken i store dele af verden er mere eller mindre lukket ned i bestræbelserne på, at begrænse smitten med coronavirus. Og det rammer danskere, som opholder sig udlandet.

På Twitter skriver Udenrigsministeriets Borgerservice torsdag eftermiddag, at der fredag vil være en flyafgang fra landets hovedstad, Tunis, til Amsterdam i Holland.

Danskere, som ønsker at komme med flyet skal sende en mail til to mailadresser tilhørende den danske ambassade - mailadresserne er henholdsvis clafri@um.dk og algamp@um.dk.

Borgerservice kan ikke garantere, at der vil være plads til alle.

Samtidig melder ministeriet ud, at danskere i Indien skal skynde sig, hvis de vil hjem. For landet har meldt ud, at flytrafikken vil lukke ned for alle internationale afgang fra søndag den 22. marts.

Torsdag er to fly fløjet fra lufthavnen i Marrakesh i Marokko med 130 passagerer om bord. De 100 af dem er fra Danmark, mens resten er fra andre nordiske lande eller Baltikum.

Oprindeligt havde Udenrigsministeriet sørget for, at tre fly var klar til at flyve strandede danskere hjem, men der blev kun brug for to fly.