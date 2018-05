Ministerium finder ny grund til at nægte kongehus-aktindsigt

Mandag offentliggjorde Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, ellers en afgørelse, hvor det fremgik, at Kulturministeriet ikke kunne nægte en journalist aktindsigt i korrespondancen.

Det mente Ombudsmanden ikke, fordi kronprinsen ifølge ham ikke handler som led i statsstyret, når han er medlem af IOC. Her handler han i stedet i sin personlige egenskab, altså som privatperson.

Det betyder, at ministerierne og regeringen over for kongehuset må anses for forskellige myndigheder i offentlighedsloven. Derfor er deres brevveksling som udgangspunkt omfattet af aktindsigt.

Afgørelsen fra Ombudsmanden fik journalisten fra Information, der oprindeligt var blevet nægtet aktindsigt, til at forsøge sig med at søge om indsigt igen.

Men også den aktindsigt har Kulturministeriet nu afvist med en ny begrundelse.

I afgørelsen, der tirsdag er lagt ud på ministeriets hjemmeside, lyder det blandt andet, at retten til aktindsigt begrænses "af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser".

Samtidig gøres der brug af en bestemmelse, der omhandler hemmeligholdelse af hensyn til private og offentlige interesser.

Det begrundes med, at "rollefordelingen mellem regeringen og regenten (kongehuset) i det danske statsstyre indebærer, at medlemmerne af kongehuset som altovervejende hovedregel ikke vil kunne udtale sig offentligt om emner, hvor regeringen har eller kan forventes at få en politisk holdning, uden at medlemmerne af kongehuset har sikret sig, at udtalelsen ikke er i strid med regeringens linje".

Ifølge ministeriet er det derfor nødvendigt, for at kronprinsen kan varetage sit virke som medlem af IOC, at kongehuset kan udveksle oplysninger med ministeriet "på en fri og formløs måde", der kan foregå i fortrolighed.

Journalisten fra Information indsendte sin første anmodning om aktindsigt tilbage i september 2016.

Han søgte indsigt i en korrespondance, der gjaldt kronprinsens arbejde i IOC, på et tidspunkt hvor det skulle afgøres, om Rusland skulle udelukkes fra OL i 2016 i Rio de Janeiro på grund af doping.

I IOC stemte kronprinsen for, at russiske atleter kunne deltage ved OL i Rio de Janeiro. Det var i modstrid med, at regeringen med bredt politisk flertal ville udelukke Rusland efter et omfattende statsligt dopingprogram.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) oplyste forleden til Politiken, at kronprinsen holdes i kortere snor, så hans arbejde i IOC ikke strider mod regeringens politik.