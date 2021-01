Ministerium belastes i sag om at skjule demonstranter for kinesere

Det fremgår af et dokument, som Tibetkommissionen har fået adgang til, og som er blevet gennemgået under en afhøring fredag.

Udenrigsministeriet har deltaget i et samarbejde, som gik ud på at hindre borgere i at være synlige for officielle kinesiske gæster - og dermed i at ytre deres kritik.

Det fundne dokument er en notits fra ministeriet fra 2002.

Papiret handler om et forestående besøg af daværende premierminister Zhu Rongji - og om et stærkt kinesisk ønske om at delegationen ikke skulle generes af synet af den religiøse bevægelse Falun Gong i København.

"Der er indledt et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, politiet og den kinesiske ambassade, der tager sigte på, at Falun Gongs lovlige aktiviteter finder sted, hvor de ikke generer den kinesiske delegation", hedder det.

Altså var Udenrigsministeriet med egne ord med til at sikre, at kineserne ikke skulle få demonstranter at se.

Et memorandum fra den kinesiske ambassade taler om, at demonstrationer skulle placeres i en afstand af mindst 500 meter fra Radisson Hotel, hvor den prominente gæst skulle bo.

Desuden har kommissionen fundet et dokument i Udenrigsministeriet, som handler om andre vesteuropæiske landes erfaringer med kinesiske officielle besøg. Heri står: "Undgå Tibet-demonstranter i Zhus synsfelt".

Flere politifolk har fortalt kommissionen, at demonstranter i 2002 faktisk blev placeret, så Zhu ikke kunne se dem.

Fundene er væsentlige for Tibetkommissionen. Den skal afdække, hvordan det gik til, at politiet skjulte demonstranter og på andre måder greb ind i borgernes rettigheder, som er sikret i Grundloven.

I en første beretning gik Udenrigsministeriet stort set fri for kritik og ansvar. Kommissionen fastslog, at politiet i 2012 og 2013 begik "klart ulovlige" indgreb mod ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. For eksempel blev en demonstration skjult. Og betjente rev tibetanske flag ud af hænderne på fredelige borgere.

Udenrigsministeriet havde skabt en stemning, der udløste politiets ulovlige indgreb. Men kommissionen fandt ingen beviser for, at Udenrigsministeriet havde givet instrukser eller opfordringer om ulovligheder.

I den nye undersøgelse skal besøg helt tilbage fra 1995 kulegraves. Noget tyder på en langvarig tradition.

For eksempel har det vist sig, at politiet også under klimatopmødet COP15 i 2009 sørgede for, at den kinesiske delegation ikke blev konfronteret med demonstranter.

Nu fortsætter kommissionen jagten på eventuelle tegn på ordrer eller opfordringer fra Udenrigsministeriet.

Det skorter ikke på eksempler på, at Udenrigsministeriet gennem årene har været udsat for et massivt pres fra kinesisk side. Der er læssevis af interne mails om netop det.

Fredag afhøres Michael Zilmer-Johns, en mangeårig topchef i ministeriet. Udspørgeren, advokat Jakob Lund Poulsen, vil høre om "the missing link" mellem dette konstante pres og så politiets handlinger på gaden. Men Michael Zilmer-Johns melder pas.

- Det har jeg ikke nogen viden om, siger han.