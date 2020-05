Ministerium afviste i 2012 at bruge ekstra penge på pandemiplan

Det siger Else Smith, der var direktør for Sundhedsstyrelsen i de år, hvor pandemiplanen blev udarbejdet, til DR.

Undervejs i arbejdet blev det overvejet at etablere lagre af værnemidler. Men i den endelige pandemiplan, der lå klar i 2013 og stadig gælder, står der intet om, at der skulle oprettes lagre med værnemidler.

Forklaringen er ifølge Else Smith, at pandemiplanen ikke måtte koste staten ekstra penge.

- Det var jo økonomien til sidst, der kom til at afgøre, at man ikke skulle, siger hun.

Det danske sundhedsvæsen har flere steder oplevet akut mangel på værnemidler under coronaepidemien.

Derfor ærgrer det Else Smith, at pandemiplanen fra 2013 ikke indeholdt planer om at etablere lagre med værnemidler.

- Ja, det er klart. Fordi det har spillet en kæmpe rolle. Jeg synes, vi har hørt om det med værnemidler, næsten lige siden coronakrisen tog fat, siger hun til DR.

Det var Sundhedsministeriet, der i 2012 gav Sundhedsstyrelsen besked på, at pandemiplanen ikke måtte koste staten ekstra penge.

Det bekræfter Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Syddansk Universitet.

Han har læst en mail fra Sundhedsministeriet til Sundhedsstyrelsen fra 2012, som DR har fået aktindsigt i.

Her fremgår det ifølge Kjeld Møller Pedersen, at pandemiplanen ikke måtte koste statskassen ekstra penge.

- Det viser jo, at økonomihensyn i sådan nogle sammenhænge får lov at slå igennem, siger han.

Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at kommentere oplysningerne. Styrelsen skriver dog til DR, at det er "et regionalt og kommunalt ansvar at have tænkt værnemidler ind i beredskabet".

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har ikke haft mulighed for at stille op til interview.