Ministerindgreb skal skaffe mere håndsprit

Flere virksomheder er allerede begyndt at give en hjælpende hånd med at producere nok værnemidler. I særdeleshed har håndsprit været en mangelvare både på de danske hospitaler og hos danskerne i al almindelighed.

En cremefabrik i Silkeborg producerer nu håndsprit. Det er problemet med at skaffe materialer til spritten, der er det udfordrende. Det kan Jyllands-Posten fortælle.

Nu er der en håndsrækning på vej fra miljøminister Lea Wermelin (S). Hun har bedt miljøstyrelsen dispensere fra et EU-krav, hvilket skal gøre det nemmere for virksomheder at producere håndsprit.

- Det er, fordi vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at få mere håndsprit på markedet i en fart. Vi kan desværre se at der er ved at være mangel på det, siger miljøminister Lea Wermelin (S) til Ritzau.

Ministeren håber, at det kan afhjælpe problemet, men regner med, at der fortsat vil være stor efterspørgsel.

Håndsprit, der indeholder ethanol, kan frit produceres i Danmark, men det er leverandøren af aktivstoffet, som optræder på en særlig EU-liste. Det krav bliver nu fjernet.

Ministeren giver også lov til, at andre typer håndsprit med andre ingredienser kan produceres. Det skal dog først godkendes af Miljøstyrelsen, hvis man som virksomhed ønsker det.

- Det er klart, når sygeplejersker og andet sundhedspersonale eller borgere derhjemme bruger håndsprit i den her tid, så må det ikke give en falsk tryghed eller endda være skadeligt.

- Derfor er det også nødvendigt at produkterne overholder reglerne, og der har jeg bedt miljøstyrelsen om at vejlede virksomheder, siger hun

Miljøministeren påpeger at dispensationsreglerne er for at fjerne bureaukrati, så der hurtigst muligt kan produceres håndsprit.

- Jeg har bedt miljøstyrelsen om at sætte alle kræfter ind. Så forventer de også at kunne levere dispensationer indenfor 48 timer, siger Lea Wermelin (S)

Dispensationen gælder fra mandag frem til den 30. juni 2020.