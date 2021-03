Ministerie vil sætte kapacitetsloft efter fald i gymnasieansøgere

De danske gymnasier og hf-institutioner har modtaget en del færre ansøgninger i år, og det går især ud over de mindre gymnasier.

Nye tal, som Danske Regioner har offentliggjort, viser, at i alt 1438 færre unge end sidste år har søgt mod at komme på gymnasiet eller en hf.

Det presser de mindre gymnasier at modtage færre ansøgninger.

Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet ifølge Danske Regioner vedtaget at sætte et kapacitetsloft på gymnasier i større byer.

At sætte et loft på antallet af optagne elever på de større gymnasier vil sikre flere elever til gymnasier i yderområderne.

1339 færre har søgt ind på gymnasier, mens 99 færre har søgt ind på en hf-uddannelse.

Blandt gymnasierne er der sket et fald i ansøgertallet i alle fem regioner. Faldet er størst i Region Hovedstaden, hvor 759 færre end sidste år har søgt.

På hf-uddannelserne er der sket et fald i ansøgere i tre ud af fem regioner.

Ifølge Danske Regioner er det for tidligt at sige, om ansøgerne i stedet har søgt mod erhvervsskolerne.

Faldet skal ses i lyset af, at ungdomsårgangene bliver mindre.

- Vores prognoser viser, at ungdomsårgangene stiger igen omkring 2030, hvor vi forhåbentlig igen vil få brug for alle uddannelsespladser, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.