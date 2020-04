Minister vil undersøge mulig ny svindelsag i Forsvaret

En tidligere medarbejder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sendte angiveligt over fire millioner videre til sin kæreste ved at hyre hans firma til overpris, skriver Ekstra Bladet onsdag.

- Jeg ser med største alvor på alt, hvor der kan stilles spørgsmål til, om ansatte i Forsvaret har opført sig, som de bør. Også tilbage i tiden.

- Det gælder ikke mindst enhver form for misbrug af offentlige midler og misbrug af deres beføjelser, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun har ifølge avisen orienteret Folketingets partier om sagen.

- Viser der sig at være den mindste mistanke om, at der er begået ulovligheder, bliver sagen selvsagt anmeldt til politiet, siger hun til Ekstra Bladet.

Avisen skriver, at den ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse var ansvarlig for inventaret på en lang række asylcentre i landet.

Den ansatte arrangerede ifølge Ekstra Bladet, at kærestens lagerejendom i Ringsted blev lejet ud for 4,1 millioner kroner. Først blev den lejet til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og siden til Jammerbugt Kommune.

Begge steder var hovedpersonen i sagen angiveligt ansvarlig for området.

Det er ikke første gang i løbet af det seneste år, at Trine Bramsen har måttet kigge Forsvaret efter i sømmene.

I december sendte hun et rejsehold til Hjørring for at undersøge en række sager om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Indtil videre er en person blevet sigtet for bestikkelse og to ledende medarbejdere fjernet fra deres poster.

Rejseholdet påpegede i februar, at der er et dårligt kontrolmiljø flere steder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

- Og det skal der selvfølgelig rettes op på, sagde Trine Bramsen til Ritzau i februar.