Minister vil straffe fremmedkrigere igen ved mild straf

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil straffe danske fremmedkrigere igen, hvis de modtager en for mild dom i det kurdiske retssystem.

Det siger han i et interview med Berlingske.

I det kurdiske selvstyre kan straffen for at kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) være for mild, mener han.

Ifølge Berlingske har flere end end 6.000 IS-krigere, hovedsageligt fra Syrien og Irak, indtil videre været for retten i det kurdiske retssystem.

Det er typisk blevet til domme mellem ét og fem års fængsel. Det er også endt med blot samfundstjeneste for at have tilsluttet sig IS.

Sådanne domme dur ikke, mener ministeren. Så skulle danske fremmedkrigere efter afsonet straf vende retur til Danmark, kan de blive straffet igen.

- Så kan vi blive nødt til at se på sagerne igen. Vi taler om nogle sager, der er meget, meget alvorlige, siger Hækkerup til Berlingske.

- De er som udgangspunkt ikke velkomne, og vi vil ikke hjælpe dem tilbage, tilføjer ministeren.

De Konservatives retsordfører, Naser Khader, udtaler til Berlingske, at danske fremmedkrigere skal forsøges dømt for landsforræderi, hvis de skulle vende retur til Danmark efter at have afsonet en for mild dom.

Professor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet udtaler til avisen, at der er ét problem: Nemlig at der er et internationalt forbud mod dobbeltstraf.

Under en høring på Christiansborg i slutningen af sidste år dumpede en række eksperter i øvrigt idéen om at dømme fremmedkrigere i udlandet.

- Der er kun én vej frem. Og det er, at vi selv kan håndtere dem, sagde lektor i international ret ved Syddansk Universitet Henning Fuglsang Sørensen til Folketingets Retsudvalg.

Frederik Harhoff, professor i folkeret og tidligere dommer ved ICTY, domstolen der retsforfulgte krigsforbrydere efter borgerkrigen i Jugoslavien, deltog også.

Han anbefalede ligeledes at tage de danske IS-krigere hjem til retsforfølgelse.

- Det langt mindre vanskeligt, for der vil vi kunne retsforfølge danske statsborgere efter dansk lov.

- Samtidig er det en grundlæggende folkeretlig regel, at en stat har ansvaret for sine statsborgere. Fraviger vi den regel, så er jeg bange for, at det bliver rent kaos, sagde Frederik Harhoff.