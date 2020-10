Minister vil stoppe erhvervsudlejning af store sommerhuse

Der kan være gode penge i at købe og udleje store sommerhuse i Danmark. Men det er ikke meningen, at de danske sommerhuse skal være pengemaskiner. Derfor vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) have bremset den forretning.

Det siger han i et samråd torsdag.

- Der er store sommerhuse, som udlejes meget intensivt. En række borgere og organisationer mener, at de store sommerhuse skaber gener med støj, trafik og affald i forhold til naboer. Det er et problem, siger Simon Kollerup på samrådet.

Samrådet kommer, efter at Erhvervsstyrelsen har fået kritik for en ny vejledning om udlejning af sommerhuse. Erhvervsstyrelsen lægger op til at indføre en vejledende grænse på 35 uger for udlejning af sommerhuse.

Men det vil både gå ud over sommerhusejere, landdistrikter og personer i byerne, der gerne vil bytte coronasituationen i byerne med en uge i sommerhus, lyder kritikken, der har fået opbakning fra Venstre og De Konservative.

Under et døgn før torsdagens samråd rykkede Simon Kollerup ud med meldingen om, at han nu også støtter en vejledende grænse på 41 uger i stedet for de 35 uger, som Erhvervsstyrelsen oprindeligt foreslog.

Det bliver mødt med tilfredshed af Venstre og De Konservative. Ministeren vil dog fortsat sætte ind over for det, han betegner som professionel eller erhvervsmæssig udlejning af især store sommerhuse.

- Jeg har ikke noget imod, at der er store sommerhuse. Folk skal have lov at købe de sommerhuse, de vil.

- Men hvis den samme person har udlejning af flere store sommerhuse, så begynder det at ligne en forretning. Nogle gange drejer det sig endda om flere store sommerhuse ved siden af hinanden med temmelig store lejeindtægter. Her mener jeg, at vi må sætte en grænse, siger Simon Kollerup.

I den omstridte vejledning fremgår det derfor, at hvis en familie udlejer mere end ét stort sommerhus, så vil det blive anset for at være erhvervsmæssig udlejning.

Spørgsmålet er så, hvad der udgør et "stort sommerhus". Det har Erhvervsstyrelsen ikke afklaret i vejledningen.

Den får også kritik af Venstres Anni Matthiesen for at indeholde en stribe andre udefinerede begreber, der skal bruges til at bremse erhvervsmæssig udlejning. Det er eksempelvis begrebet "betydelig lejeindtægt".

Der står også at udlejningen kun må foregå som supplement til ejerens eget brug, der skal være "reelt og rekreativt". Men hvem afgør lige om et ophold i sommerhuset er rekreativt, ville Anni Matthiesen vide.

Simon Kollerup vil nu nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afgøre, hvad et "stort sommerhus" er:

- Der peges i høringssvarene på, at et sommerhus på 150 kvadratmeter ikke nødvendigvis er et meget stort sommerhus. Det skal vi have kigget nærmere på, inden vi lægger os fast.

- Indtil da vil Erhvervsstyrelsen udstede vejledningen uden en præcis grænseværdi på lige præcis dette område, siger Simon Kollerup.