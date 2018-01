Minister vil stoppe behandleres stik med nåle i brystet

Det mener regeringen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har netop sendt et udkast til et lovforslag i høring efter en række sager, hvor lungerne hos patienter er klappet sammen efter akupunkturbehandling i brystet.

En af dem døde i fjor.

Jyllands-Posten fortalte i oktober om den sag og flere andre sager. Dengang nøjedes Styrelsen for Patientsikkerhed med at advare om, at stik med nåle i brystkassen er potentielt livsfarligt.

Siden har styrelsen anbefalet sundhedsministeren at gå skridtet videre og indskrænke kredsen af personer, som må stikke nåle i brystet.

- Lovforslaget skal øge patientsikkerheden og forhindre, at patienter ender med punkterede lunger som følge af akupunktur, som vi desværre har set tragiske eksempler på, siger Ellen Trane Nørby.

Regeringen er sikret flertal for forslaget, da Socialdemokratiet støtter det.

Også i patientforeningen Danske Patienter hilser man initiativet velkommen.

- Vi er meget tilfredse med, at der sker den her opstramning, for det angår et indgreb, hvor der er en potentiel livsfare, og sådanne behandlinger bør alene foretages af læger eller personer, der handler på en læges ansvar, siger direktør i Danske Patienter Morten Freil.

Hos brancheorganisationen Praktiserende Akupunktører (PA) er man kede af, at medlemmerne ikke er kommet med i kredsen, der må stikke nåle i brystet.

Det siger Henrik Reinholdt, der er formand i PA, til Ritzau. Han mener, at de organiserede akupunktører har vist sig dygtige nok til at behandle med nåle i brystet.

- De sidste syv år har vores forsikringsselskab udbetalt meget små erstatninger. Vi har haft tre hændelser. Den ene var en knækket brille. En anden har fået et ildebefindende i en klinik, siger han.

Han understreger, at hans medlemmer er tilhængere af og gerne vil diskutere krav til akupunktører med Styrelsen for Patientsikkerhed.