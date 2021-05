Minister vil skærpe kontrol med plettede børneattester

Kulturminister Joy Mogensen (S) varsler et lovforslag, der skal skærpe kontrollen med, at der i idrætsforeninger handles korrekt, når en frivillig eller træner afleverer en plettet børneattest.

Det oplyser Kulturministeriets i en pressemeddelelse.

Kontrollen skal skærpes ved at inddrage hovedorganisationerne for de sportsgrene, som de forskellige idrætsforeninger tilhører.

Fremover når en idrætsforening beder om en børneattest på en frivillig eller en træner, og den viser sig at være plettet, sender politiet den automatisk også til hovedorganisationerne.

Dermed kan de sikre sig, at en sådan sag forelægges Udelukkelsesnævnet, der skal tage stilling til sådanne sager. Sådan bør det også være i dag, men det er op til de enkelte idrætsforeninger at sørge for, at det kommer dertil.

Kulturminister Joy Mogensen oplyser, at ministeriet er i gang med at udarbejde lovforslaget, så Folketingets partier kan tage stilling til det i det kommende folketingsår. Næste folketingsår begynder første tirsdag i oktober.

I april annoncerede kulturministeren, at hun også ville udvide, hvad der udgør en plet på en børneattest.

I dag kommer en dom efter den såkaldte skolelærerparagraf, der også er kendt som straffelovens paragraf 223, kun på børneattesten, hvis ofret er under 15 år.

Ministeriet oplyste i april, at det ved en bekendtgørelse skal udvides til at gælde domme, hvor ofret er 15 til 17 år.

Ændringerne modtages med glæde hos Danmarks Idrætsforening (DIF).

- Når der foreligger en dom for seksuelle krænkelser eller overgreb, så har vi ønsket at få direkte besked, så vi ikke er afhængige af, at foreningerne melder ind til os, siger direktør Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

- På den måde får vi bedre betingelser for at følge op og sikre os, at den pågældende person rent faktisk bliver udelukket fra idrætten.

DIF nævner, at der kan være tilfælde, hvor foreninger overser en plettet børneattest, eller ikke ved hvad, de skal stille op.

- I de tilfælde får vi fremadrettet mulighed for at kontakte den pågældende forening direkte og tilbyde dem støtte og rådgivning - alt sammen for at beskytte vores børn og unge bedst muligt, siger Morten Mølholm Hansen.