Minister vil sikre bæredygtigt fiskeri med kamerateknologi

Her vil regeringen have et særligt fokus på at balancere hensynet til hummerfiskere på den ene vægtskål og beskyttelsen af torsk i Kattegat på den anden.

Minister for fødevarer, ligestilling og fiskeri Mogens Jensen (S) indleder mandag forhandlingerne om fiskekvoter for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2020 i Bruxelles.

Til det formål er regeringen klar til at lancere en helt ny teknologi med elektronisk overvågning af fiskeriet.

- Vi introducerer et stort projekt om kameraovervågning på bådene i Kattegat for at sikre bæredygtig fangst. Det er et helt nyt middel, som vi introducerer, og som jeg også tror vil få effekt i resten af Europa, siger Mogens Jensen.

Torsk i Kattegat er en bifangst i jomfruhummerfiskeriet. Et fiskeri, der er afgørende for fiskerihavnene rundt om Kattegat - eksempelvis på Læsø.

Derfor er det ifølge Mogens Jensen vigtigt, at danske fiskere stadig kan fiske efter jomfruhummer, samtidig med at der bliver arbejdet for at genoprette torskebestanden.

Ifølge havbiologer bør der indføres nulkvoter for torsk i Kattegat. Regeringen kommer dog til at følge EU-Kommissionens forslag om at tillade begrænset bifangst at torsk.

Det skyldes ifølge Mogens Jensen, at den elektroniske monitorering vil give fiskerne et incitament til at sikre, at de holder sig inden for de kvoter, de har.

Efter det britiske parlamentsvalg i sidste uge står det klart, at Storbritannien efter alt at dømme forlader EU 31. januar.

Det vil blive en af de store udfordringer for danske fiskeri i det kommende år, fortæller Mogens Jensen. Det vil dog ikke umiddelbart være på dagsordenen under ugens forhandlinger i Bruxelles.

- Nu ser det ud til, at vi kan fastholde den nuværende ordning for fiskeri indtil udgangen af 2020. Det vil dog sige, at der inden midten af 2020 skal findes en løsning på, hvad der skal ske efterfølgende.

- Og der samarbejder Danmark med andre lande om at sætte det så højt på dagsordenen som muligt i de kommende forhandlinger mellem EU og Storbritannien, sådan at vi fortsat kan have et fiskeri i britisk farvand, siger han.