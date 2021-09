Minister vil se på om LTF-forbud kan bruges mod andre bander

Søren Pape Poulsen, som er formand for De Konservative, og som i sin tid som justitsminister tog initiativet til forbuddet, mener, at dommen lægger op til at kigge på, om der er andre kriminelle bander, der kan forbydes.

Også Venstre vil bede ministeren kigge på, om forbuddet kan bruges i den henseende.

- Jeg vil bede justitsministeren undersøge om andre tilsvarende organisationer opfylder kriterierne for at blive forbudt, siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V) i en skriftlig kommentar.

Nick Hækkerup understreger, at der er tale om en enormt stor sag, hvor det krævede mange ressourcer at sikre, at der var nok bevismateriale til at forbyde LTF.

Han vil dog kigge højesteretsdommen igennem for at se, hvordan dens præcedens kan anvendes fremover.

- Det her er et værktøj, som vi har fået, og som vi skal undersøge, om kan anvendes over for andre kriminelle organisationer. Men det er ikke bare som at knipse med fingrene, siger han.

Forbuddet har fået kritik for ikke at komme det egentlige problem med bandegrupperingerne til livs.

I samarbejdet mellem flere kommunale forvaltninger og politiet, der kaldes SSP København, understreger sekretariatschef Riad Tolba, at der ikke er tale om et trylleslag, som får det kriminelle netværk til at gå i opløsning. Også selv om man ikke længere må bære bandens signalement.

- Det bliver lidt sværere med kendetegn at sige "hey, vi har et sammenhold her". Et forbud kan være en del af en langt større indsats, som skal holdningsbearbejde de unge.

- Men de lokale ved jo godt, hvem de er, siger Riad Tolba.

Justitsministeren mener alligevel, at forbuddet kan være et nyttigt redskab i politiets kamp mod banderne.

- Der kan stadig sprænge noget kriminalitet fra de her typer, men hvis man spørger politiet, siger de, at forbuddet har været med til at svække LTF markant, siger Nick Hækkerup.