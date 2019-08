Minister vil se på lov om tobakskuponer på færgeruter

Men nu kan et indgreb mod kuponerne være på vej, for sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil se på loven.

- Jeg synes, at den praksis med tobakskuponer virker helt skæv, udtaler Magnus Heunicke i et skrifteligt citat.

- Det er ulovligt at reklamere for tobak i Danmark, derfor er jeg tilfreds med, at Forbrugerombudsmanden nu vil undersøge sagen nærmere, og hvis det bliver nødvendigt, så er jeg parat til at se på lovgivningen.

DR skrev mandag, at et flertal bestående af Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet. Partierne mener, at rederierne med ordningen opfordrer til rygning.

- Det er afgørende for mig, at færre børn og unge skal ryge, og jeg har allerede sagt, at den her regering vil bruge alle de værktøjer, der er i kassen for at sørge for at færre ryger, og særligt at færre unge begynder at ryge, siger Magnus Heunicke.

Rederiet Forsea, der sejler færger mellem Helsingør og Helsingborg, er åbent over for ændringer.

- Nu hvor sagen bliver taget op, kan jeg egentlig godt se, at det er en problematisk ordning, har rederichef Johan Röstin udtalt til DR.

Hos Scandlines, der driver overfarterne fra Lolland og Falster til Tyskland, afventer man politikernes beslutninger om kuponerne.

- Det er en ordning, som sikrer, at vi ikke sælger mere end det, der må sælges.

- Jeg synes ikke, vi opfordrer til at købe cigaretter, men vi retter os efter, hvad myndighederne måtte udstikke af foranstaltninger, siger Anette Ustrup Svendsen fra Scandlines til Ritzau.