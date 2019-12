Transportminister Benny Engelbrecht vil have kommuner og udlejere af el-løbehjul til at aftale mere faste og afgrænsede områder, hvor el-løbehjul kan parkere, så de ikke roder i gadebilledet. Her ses el-løbehjul på Kongens Nytorv i København (Arkivfoto)

Minister vil rydde op i elløbehjul på gader og stræder

Nye bestemmelse skal gøre det nemmere for myndigheder at fjerne elløbehjul, der flyder i gadebilledet.

Udlejere af elløbehjul skal fremover aftale meget klart med kommunerne, hvor deres løbehjul må befinde sig - og dermed også, hvor de ikke skal ligge at flyde.

Det er et af elementerne i et lovforslag, som transportminister Benny Engelbrecht torsdag morgen har lagt frem.

Lovforslaget, der er lagt frem på ministeriets hjemmeside, indeholder fem nye lovændringer - eller tilføjelser.

Et af dem er, at vejmyndighederne i højere grad skal have lov til at fjerne køretøjer uden forudgående høring.

Et andet af dem er, at udlejningskoncepter - såsom de selskaber der udlejer elløbehjul - fremover som udgangspunkt skal aftales mellem udlejeren og vejmyndigheden.

Og samtidig lægges der op til, at udlejerne som udgangspunkt skal stille køretøjerne i "dertil indrettet infrastruktur".

- Vi giver kommunerne mulighed for at definere områder, hvor man må stille elløbehjul til udlejning, siger Benny Engelbrecht.

- Det kan man eksempelvis gøre ved at markere på gaden eller fortovet, at her er en parkeringszone. Det er op til den enkelte kommune.

- Men når man definerer et sted, hvor man må parkere, definerer man også, hvor man ikke må parkere.

Når der tales om parkering - eller slutparkering som det teknisk omtales - er der ikke tale om alle stop med elløbehjul. Men der er tale om, at brugerne når sit endemål og stopper med at leje elløbehjulet.

Som eksempel giver Benny Engelbrecht, at det skal være muligt at leje et elløbehjul og køre hen til bageren, lade elløbehjulet stå, mens man er inde hos bageren, og så tage elløbehjulet og køre det hen til et sted, hvor det må parkeres permanent.

Her håber han, at udlejerne i deres applikationer vil hjælpe. Eksempelvis ved at gøre det umuligt at logge ud og ende lejemålet, hvis ikke elløbehjulet er på et defineret parkeringsområde.