Minister vil rette op på skæve ressourceforløb

- Vi kan se, at for mange borgere ikke får nok indhold i de ressourceforløb, der er en del af lovgivningen. Det vil vi gerne gøre bedre.

- Det står ret klart allerede nu, at der er udfordringer med ressourceforløb, som skal forbedres nu og her, siger Peter Hummelgaard.

Pengene skal ikke gå til borgerne, men skal hjælpe kommunerne med at strikke bedre forløb sammen. Ifølge Beskæftigelsesministeriet skal pengene hjælpe til, at flere kommer i forløb hos virksomheder.

- Det kommer ikke til at løse alle problemer hverken på den korte eller lange bane.

- Men vi håber, at det vil hjælpe nogle kommuner til at tænke i nye baner og til at få nogle erfaringer, der gør, at de kan give borgerne nogle bedre tilbud, siger Peter Hummelgaard.

Reformerne, som beskæftigelsesministeren gennemgår, har fået meget kritik. Ikke mindst for, at udsatte arbejdsløse bliver tvunget igennem ressourceforløb i stedet for at få tilkendt førtidspension.

Peter Hummelgaard er dog ikke klar til at konkludere, at hverken det økonomiske incitament hos kommunerne eller fokusset på ressourceforløb er det grundlæggende problem med reformerne.

- Der er rigtigt mange borgere, der har været rigtigt glade for deres ressourceforløb, og rigtigt mange er kommet i job.

- Men det er også rigtigt, at vi har set, at for mange borgere er for lang tid i ressourceforløb, inden de får en afklaring. Og vi har set, at for mange borgere er i meningsløse ressourceforløb.

- Det giver jo ikke mening at have et ressourceforløb, hvis det ikke har et indhold, der hjælper en ind på arbejdsmarkedet, siger Peter Hummelgaard.

Den kritiske gennemgang pågår lige nu. Hele gennemgangen vil tage flere år, men forhandlingerne om fleksordningen vil starte til foråret.