Minister vil levere røgfri skole og neutrale cigaretpakker

Et bredt flertal af partierne på Christiansborg har et mål om at få den første røgfrie generation i 2030.

Det ser ud til, at partierne er villige til at tage markante værktøjer i brug for at få den unge generation til at skodde smøgerne.

Det omfatter blandt andet at gøre skoletiden på alle uddannelsesinstitutioner, der henvender sig til børn og unge under 18 år, røgfri.

- Røgfri skoletid er et centralt element i forhandlingerne. Vi kan desværre se, at det går den forkerte vej, og som et af de få lande i Vesteuropa er der nu flere unge, som begynder at ryge, siger ministeren.

- Det er helt afgørende, at vi leverer på at sætte ind her.

Før valget ytrede et flertal af Folketingets partier deres opbakning til røgfri uddannelsesinstitutioner.

Partierne var dog splittede om, hvorvidt et rygeforbud på uddannelserne også skulle gælde ansatte og elever over 18 år.

Det var Enhedslisten og De Konservative imod.

Forhandlingerne omhandler også en diskussion om neutrale cigaretpakker uden logoer, og om cigaretter skal gemmes væk under disken.

- Vi vil indføre neutrale tobakspakker. Jeg vil ikke referere fra forhandlingslokalet, men det er regeringens holdning, og det skal der leveres på, siger han.

Sundhedsordførerne har fået et udkast til en aftale, som de skal læse igennem inden forhandlingsmødet, og sundhedsministeren er klar til "at slå søm i en aftale" torsdag.

- Jeg håber, at partierne er klar til at indgå en aftale, men der er ingen partier, som får vetoret i de her forhandlinger, siger han.