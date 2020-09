Minister vil lade organisationer bistå ved skilsmisser

Det sker på grund af for lange ventetider. Familieretshuset trådte i stedet for Statsforvaltningen i 2019.

Ministeren vil søge opbakning fra andre partier til at afsætte et beløb til initiativet. Det er endnu ukendt, hvor stort et beløb der bliver tale om.

Ifølge ministeren selv skal organisationerne hjælpe på grund af et "meget udfordret skilsmissesystem" med enormt lange ventetider.

- Virkeligheden er jo, at når der er så lange ventetider, kommer nogle børn endnu mere i klemme, siger Astrid Krag.

Familieretshuset varetager opgaver på det familieretlige områder i forbindelse med skilsmisse.

Der har dog fra oprettelsen været kritik af, at familier må vente lang tid på sagsbehandling. Løbende har det lydt, at forældre med konflikter om fælles børn må vente flere måneder på at komme til det første møde i Familieretshuset.

Tidligere i september meldte Ombudsmanden i Politiken, at Familieretshusets sagsbehandlingstider skal kulegraves efter kritikken af ventetiden.

Meldingen kom efter en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive. I den lød det, at forældre er blevet mere utilfredse med, hvordan myndigheder behandler konflikter i forbindelse med skilsmisse.

Det kan blandt andet være konflikter om samvær med børn, bopæl og forældremyndighed.

Det nye forslag kommer på organisationer som Børns Vilkår og Mødrehjælpens eget initiativ, siger Astrid Krag.

Rådgivningen fra organisationerne kan bestå i konfliktmægling og fælles samtaler med forældrene. Desuden udbyder de kurser i forældresamarbejde.

- Jeg håber derfor også at få opbakning til at få nogle millioner til civilsamfundet, som er parat til at hjælpe med at afbøde nogle af de negative konsekvenser, siger Astrid Krag.