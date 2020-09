Regeringen vil hæve grænsen på fem år for nedfrysning af æg til fertilitetsbehandling. Det skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på sociale medier. Meldingen kommer, efter at Det Etiske Råd har anbefalet en ændring. (Arkivfoto).

Minister vil lade kvinders æg ligge i fryseren

Flertal i Det Etiske Råd anbefaler, at opbevaring af nedfrosne æg forlænges, indtil kvinden fylder 46 år. Sundhedsministeren er med på at forlænge nedfrysning.

Det skal være muligt for kvinder med fertilitetsproblemer at lade deres æg ligge i en fryser ud over de fem år, det maksimalt er tilladt i dag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her