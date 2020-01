Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er onsdag i samråd om, hvordan han vil sikre, at udenlandske arbejdstagere, der kommer til Danmark under beløbsordningen, arbejder under danske løn- og arbejdsvilkår. (Arkivfoto).

Minister vil kulegrave sager om usle forhold for kokke

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil have kulegravet 100 sager efter afsløring af usle forhold for kinesiske kokke.

Det fortæller han på et samråd onsdag, skriver DR Nyheder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) har tidligere oplyst, at den ikke efter de gældende regler kan udelukke en virksomhed fra at benytte arbejdskraft efter beløbsordningen, selv om en virksomhed er straffet for at snyde med ordningen.

Men ved samrådet siger Mattias Tesfaye, at han vil have lavet loven om. Det skal i fremtiden være muligt at afslå tilladelser, mener han.

Ministeren vil også have en nærmere undersøgelse af de hundredvis af tilladelser, som styrelsen tidligere har givet.

- Siri skal gå alle sager igennem og udtage 100 sager til yderligere i kontrol, siger Mattias Tesfaye ifølge DR Nyheder.

Ministeren er indkaldt i samrådet for at redegøre for, hvordan det sikres, at udenlandske arbejdstagere, der kommer til Danmark under beløbsordningen, arbejder under danske løn- og arbejdsvilkår.

DR Nyheder og Fagbladet 3F har på baggrund af en række aktindsigter kunnet berette, at en række restauranter er blevet idømt bøder for at underbetale deres kokke, som var hyret via beløbsordningen.

Selv om de havde fået en bødestraf, kunne de fortsat få myndighedernes godkendelse til at ansætte andre via ordningen.

Når udlændinge uden for EU ønsker at arbejde i Danmark, kræver det en tilladelse via ordningen. Den stiller krav om, at der gives en forholdsvis høj månedsløn, mens vedkommende arbejder og opholder sig i Danmark.

Det skal sikre, at Danmark kun tager imod højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. Der er et krav om, at de ansatte får mindst 436.000 kroner om året, svarende til 36.333 kroner om måneden.