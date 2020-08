Minister vil inddrage Grønland i at lave ny Arktis-strategi

Det stigende internationale fokus på Arktis og Grønland gør det vigtigt for Danmark at arbejde tættere sammen med grønlænderne om en ny strategi for Arktis.

- For mig er det en kæmpe prioritet, at vi får et ligeværdigt og styrket partnerskab med Grønland og i hele Rigsfællesskabet.

- Det er vigtigt, at vi kigger ind i det arktiske sammen og ser på, hvilke muligheder og udfordringer vi står overfor. Men vi skal også omkring, hvordan vi helt konkret samarbejder om udenrigs- og sikkerhedspolitik, siger han.

Kofod har tidligere udtrykt et stort behov for at få en ny, fælles strategi for Arktis.

Det skyldes, at der sker en stor forandring på grund af klimaforandringer og øgede geopolitiske interesser, siger han.

- Der sker store forandringer. Rusland har oprustet sit militær. Nogle baser på det arktiske område, som ellers var lukket efter den kolde krig, er genåbnet. Og så har vi også klimaforandringerne.

- Her er det selvfølgelig vigtigt, at vi ser på, hvordan vi - Danmark og Grønland - bedst varetager vores værdier. Der er talrige ting, hvor vi har behov for et stærkt partnerskab, siger han.

Den nuværende strategi for Arktis blev lanceret i 2011 og udløber ved udgangen af 2020. Den har givet Danmark, Grønland og Færøerne en fælles ramme for det internationale samarbejde.

Men alle i Rigsfællesskabet skal kunne se sig selv i en ny strategi, mener Jeppe Kofod.

Derfor er det vigtigt for ham, at kollegerne i Grønland og på Færøerne inddrages.

- Hvis vi står sammen i Rigsfællesskabet, så står vi stærkest, siger han.

Kofod forventer at præsentere et endeligt udkast til en Arktis-strategi for regeringerne i Danmark, Grønland og Færøerne i løbet af efteråret.

Det er målet, at den endelige lancering af strategien kan ske i begyndelsen af 2021.

Under sit besøg skal Jeppe Kofod blandt andet mødes med den lokale minister for udenrigsanliggender Steen Lynge.

Kofod skal også deltage i et fælles møde med det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i det grønlandske parlament. Han afslutter sit besøg i Grønland mandag.