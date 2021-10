Minister vil ikke forhaste lov om juridiske kønsskifte

Her blev han spurgt til emnet, efter regeringen af sine støttepartier er blevet kritiseret for at trække i land på at ville fjerne aldersbegrænsningen på juridisk kønsskifte.

- Når vi har et etisk råd, som er nedsat, som kommer med en kritik, hvor det næsten samlet advarer imod det, der er foreslået, skal vi overveje det, siger Kaare Dybvad Bek.

- Der har været en stor debat i Folketinget om, om vi forhaster lovgivning igennem. Det synes jeg også er værd at kigge på i denne sag.

Det var Astrid Careø fra SF, der sammen med Rasmus Nordqvist (SF) spurgte, ministeren ind til sagen.

Politikerne er sammen med regeringens øvrige støttepartier - Enhedslisten og De Radikale - utilfredse med regeringens tøven i sagen.

Regeringen kom for over et år siden ellers med et udspil, som gik ud på, at børn skulle have lov til at skifte køn i CPR-registret fra dreng til pige eller omvendt. Uanset alder, hvor man i dag skal være 18.

Men siden har regeringen ventet med at fremsætte et lovforslag, efter Etisk Råd i marts kom med sin vurdering af sagen.

Et flertal af medlemmerne vil have en aldersgrænse for juridisk kønsskifte på 10-12 år.