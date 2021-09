Minister vil have små teams omkring ældre i hjemmepleje

For knap to uger siden afsatte Astrid Krag 170 millioner kroner til flere forsøg i kommuner med udgangspunkt i en hollandsk model ved navn Buurtzog, skriver avisen.

Krag tror, at op mod hver tredje kommune vil komme i gang med omstillingen.

- Hvis alt for mange ældre oplever, at deres hjem bliver til en banegård, fordi et nyt ansigt kommer ind alt for tit, bliver det utrygt for den ældre, siger Astrid Krag.

- Små selvstyrende teams - som man bruger det i Holland - er det helt rigtige greb. Det handler om at komme tilbage til kernen i velfærden for de ældre.

Astrid Krag understreger dog, at den hollandske model ikke kan overføres én til én til Danmark. Den enkelte kommune vil få en del frihed til at tilrettelægge arbejdet.

Målet med modellen er at gøre op med central styring i ældresektoren.

Ambitionen er at indføre små, selvstyrende team, som selv tilrettelægger arbejdet, så plejen bliver tilpasset de ældres behov.

Udmeldingen kommer, inden at politikere, medarbejdere, fagfolk og embedsmænd fra landets kommuner torsdag skal til ældretopmøde med kommunernes forening, KL, Social- og Ældreministeriet, Ældre Sagen og fagforeningen Foa som værter.

Hos Ældre Sagen er man begejstret. Også fagforeningen FOA hilser en omlægning af ældreindsatsen velkommen.

Begge henviser til et pilotprojekt med små, selvstyrende team i Ikast-Brande Kommune, hvor firmaet bag dog er gået konkurs.

Her omfattede et team syv til ni medarbejdere og højst 12. Det betjente et defineret lokalt område.

- Vi har været begejstrede for pilotprojektet, fordi vores medlemmer oplever rigide systemer. Det giver langt mere mening at etablere små team tæt på borgerne, siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

I kommunernes forening, KL, er formanden for sundheds- og ældreudvalget, Jette Skive (DF) fra Aarhus, enig med ministeren.