På den første forårsdag står der stadig masser af vand på vejene omkring Silkeborg som her på ringvejen. Silkeborgsøerne bliver indæmmet af oppustelige spærringer, men vandet kan nogle steder ikke holdes tilbage.

Minister vil have kommuners hjælp til kamp mod vandmasser

Miljøminister Lea Wermelin (S), der mandag besøger vandramte kommuner, vil have deres idéer til handling.

Vinteren har været ualmindelig våd og regnfuld. Det har givet store problemer i mange dele af landet med oversvømmelser.

Miljøminister Lea Wermelin (S) opfordrer nu kommunerne via Kommunernes Landsforening (KL) til at mødes og komme med deres idéer til, hvad der kan gøres.

Det skal de, så regeringen kan tage deres erfaringer med i en klimatilpasningsplan, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

- Helt konkret er det ofte kommunerne sammen grundejerne, der tager initiativerne, når der kommer til at beskytte mod oversvømmelser.

- Jeg vil gerne invitere de berørt kommuner, der lige nu har udfordringer, til at komme med deres erfaringer og samle op efter et vådt efterår og en våd vinter, siger miljøministeren.

Torsdag kaldte KL på mere handling fra ministeren. Et lille skridt er taget, efter at en teknisk barriere for finansiering af klimatilpasning sidste uge blev fjernet.

- Vi må se i øjnene, at der skal andet og mere til, hvis vi skal sikre Danmark til fremtidens klima, skrev formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, Jacob Bjerregaard (S), torsdag.

KL skrev i samme ombæring, at der er behov for mere finansiering til både borgere og kommuner samt ikke mindst en forøgelse af det anlægsloft, der sætter rammer for, hvor meget kommunerne må bruge på byggeri og anlæg.

- Kommunerne har selvfølgeligt deres ønsker til, hvordan en plan ser ud. Vi har også allerede taget fat på en række ting som eksempelvis jordudtagning.

- Vi kan gøre en hel del med regelændringer og koordination af arbejdet med eksempelvis kystsikring. Og så er der selvfølgelig også noget at gøre i forhold til at få kommunernes egne penge i spil, siger Lea Wermelin.

Miljøminister Lea Wermelin varsler i pressemeddelelsen en "national plan for klimatilpasning." Det vil dog tage noget tid.

- Arbejdet er allerede i gang. Der skal gøres ting på kort sigt, men klimatilpasningsplanen er også et spørgsmål om at sikre Danmark på længere sigt.

- Så det handler om at lave en langsigtet plan. Hvornår den er færdig, det må tiden vise, siger ministeren.