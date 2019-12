Minister vil have flere mænd på barsel for at øge ligestilling

Der ligger stadig et stort stykke arbejde med at øge den danske ligestilling.

- Det er klart, at det ikke er tilfredsstillende med den position, Danmark har.

- Det viser blot, at vi fortsat har en lang række udfordringer på ligestilling, som vi skal have tacklet. Det vil regeringen og jeg sætte os i spidsen for at komme til at tackle, siger Mogens Jensen.

Han peger blandt andet på, at man skal have udlignet lønforskellen mellem mænd og kvinder, at flere kvinder kommer i front som ledere, og at man skal have flere mænd til at tage barsel.

I forhold til sidstnævnte har EU allerede besluttet at øremærke to måneders forældreorlov til mænd i samtlige medlemslande. Det ventes at blive indført i Danmark inden 2022.

For nylig har Dansk Industri, der er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, foreslået at gå et skridt videre og sikre, at mænd tager mere end bare to måneders barsel.

Det er et forslag, som regeringen lytter til i arbejdet med at implementere det besluttede EU-direktiv.

- Der er ingen tvivl om, at regeringen ønsker at sikre en situation, hvor mænd tager mere barsel, end de gør i dag, siger Mogens Jensen.

- Det arbejdes der med i regi af beskæftigelsesministeren, hvor han netop sidder sammen med arbejdsmarkedets parter og skal finde ud af, hvilket system der skal gælde i Danmark på baggrund af det EU-direktiv, der ligger.

- Der er indspillet fra Dansk Industri et godt indspil, som også vil indgå i det arbejde, siger han.

I den seneste ligestillingsrapport fra WEF topper Danmarks nordiske naboer listen over de lande, der er de mest ligestillede i verden.

Island, Norge, Finland og Sverige er således placeret på de øverste pladser.