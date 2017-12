Minister vil forbyde internet på institution for pædofile

Et nyt lovforslag skal gøre det muligt at forbyde smartphones og andre enheder, som kan give adgang til internettet, på specialinstitutionen Kofoedsminde, således at pædofilidømte ikke kan tage kontakt til børn.

Det fortæller børne- og socialminister Mai Mercado (K), som fremsætter forslaget i Folketinget onsdag, til TV2.

- Det skal ikke være sådan, at når man er dømt for pædofili, at så har man stadigvæk en mulighed for at benytte internettet til at komme i kontakt med børn og unge og i sidste ende det helt gruopvækkende at bestille en voldtægt via nettet, siger ministeren til TV2.

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne, domsanbragte udviklingshæmmede, der har begået personfarlig kriminalitet.

Lovforslaget fra børne- og socialministeren rummer en række indgrebsmuligheder, der alene kan anvendes på institutionen i Rødby på Lolland.

Institutionen har flere gange oplevet, at pædofile har downloadet børneporno, ligesom at indsatte har kontaktet ofre på nettet. Det er sket, selv om indsatte har forbud mod at bruge internet og mobiltelefon uden overvågning.

I april 2015 kom det ifølge TV2 frem, at en 41-årig mand, der er dømt for voldtægt og drab på en fireårig, havde downloadet børneporno, mens han sad i forvaring på Kofoedsminde.

I januar samme år stod en far frem og fortalte TV2, hvordan en 27-årig anbragt mand havde forsøgt at true hans niårige datter til at sende nøgenbilleder.

Ifølge politiet kontaktede den 27-årige mand flere andre børn, som han blandt andet sendte krænkende billeder.

Ligeledes i 2015 blev en 33-årig mand afsløret af Ekstra Bladet og TV3 i at skrive til børn fra en falsk profil, hvor han udgav sig for at være 15 år. Siden 2012 har han afsonet en dom på Kofoedsminde for pædofili efter at have haft sex med piger under 15 år.