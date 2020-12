Minister venter plejebeboere vaccineret inden februar

- Vi forventer at være nået i mål med at have tilbudt alle beboere på vores plejehjem fuld vaccination inden udgangen af januar, siger Magnus Heunicke.

Det er meldingen på et pressemøde tirsdag aften fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Vaccinationerne på plejehjem landet over blev indledt søndag, da de første beboere fik tilbud om at blive prikket med vaccinen mod covid-19.

Alle, der siger ja til vaccinen, skal have to doser fordelt med tre ugers mellemrum.

Sundhedsministeren er bekymret over udviklingen med smitte på plejehjem.

I sidste uge afgik 62 beboere på plejehjem ved døden, efter at de tidligere havde fået påvist coronavirus.

391 beboere blev i samme uge testet positive for virusset, og samlet set var 116 af landets plejehjem ramt af coronavirus.

Netop plejehjemsbeboere er sammen med kronisk syge og sundhedsansatte forrest i køen til at modtage vaccinen.

De praktiserende læger arbejder på højtryk med vaccinationerne.

Region Sjælland har tidligere meldt ud, at man forventer at være færdig med at vaccinere første gang på plejehjem 10. januar.

Region Hovedstaden regner med, at man 14. januar har givet den første dosis til plejehjemsbeboere.

I regionerne Nordjylland og Syddanmark forventer man at have givet alle interesserede beboere det første vaccinestik ved udgangen af uge 2 - altså senest 17. januar.

Den første sending af vaccinen kom til landet lørdag og bestod af 9750 doser.

Mandag ankom yderligere 38.000 doser til Statens Serum Institut.

Forventningen er, at der på mandag ankommer 47.750 yderligere vaccinedoser, oplyser Magnus Heunicke.

Han sætter sin lid til, at EU's lægemiddelagentur på et møde i starten af januar vender tommelfingeren op for en coronavaccine fra selskabet Moderna.

Det er et af de i alt seks medicinalselskaber, som Danmark har indgået forhåndsaftaler om køb af vaccine med.