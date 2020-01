Minister udsætter sparekrav over for fjernvarmeselskaber

Klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har taget et lovforslag, som skulle have lagt rammerne for stramme, økonomiske krav til selskaberne, af bordet.

De fjernvarmeselskaber, som leverer varmen til 1,7 millioner danske hjem, bliver alligevel ikke mødt med besparelseskrav og mulighed for privatisering i år.

Forslaget stod på lovprogrammet for februar, men ministeren oplyser, at han har udsat det til næste folketingsår.

- Udskydelsen sker, fordi det for mig og regeringen er vigtigt, at den nye regulering aktivt understøtter de ambitiøse målsætninger, vi har på klimaområdet, skriver Dan Jørgensen i en mail til Politiken.

Det er helt andre toner, end da den forrige regering for tre og et halvt år siden fremlagde sin såkaldte forsyningsstrategi.

En rapport fra konsulentfirmaet McKinsey havde identificeret, at danskerne betalte syv milliarder kroner for meget for el, vand og varme.

I første omgang skulle nye og stramme regler for selskabernes økonomi sikre, at danskernes fjernvarmeregning faldt med en halv milliard kroner i 2020.

Ministerens udskydelse kommer efter pres fra Dansk Folkeparti og SF.

De har fundet sammen for at sikre, at fjernvarmen bliver tænkt ind i den grønne omstilling.

Professor i energiplanlægning, Brian Vad Mathiesen, fra Aalborg Universitet har tidligere advaret mod de forslag, som ministeren nu har taget af bordet.

Han påpeger, at andre lande valfarter til Danmark netop for at studere, hvordan vi har indrettet os med grøn fjernvarme.

- Jeg har svært ved at forstå påstanden om, at fjernvarmen ikke er innovativ eller bidrager til den grønne omstilling. Det har sektoren om nogen gjort. Det ville forslaget om den nye regulering have ødelagt, siger han.